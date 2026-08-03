हरियाणा के जीजा-साले राजस्थान में गिरफ्तार, ATM बदलकर रुपए उड़ाने में माहिर; बुजुर्ग और महिलाओं को बनाते निशाना

इधर, मालपुरा गेट थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आशु गुर्जर उर्फ रवि (27) निवासी वाटिका (सांगानेर सदर) है। इलाके से वाहन चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में मिले हुलिए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही से चोरी की तीनों बाइक बरामद कर ली गईं।