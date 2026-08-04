Road accident: दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर एक के बाद एक 2 भीषण सड़क हादसे, 3 की मौत और 7 घायल

हादसे में हुए घायल अस्पताल में भर्ती (Photo- Social Media)
राजस्थान के दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर सोमवार देर रात दो बड़े सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। लगातार हुए हादसों से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही आंधी थाना पुलिस और राहत दल घटनास्थल पर पहुंच गए।
जानकारी के अनुसार, पहला हादसा ट्रक और ट्रेलर की आमने-सामने की टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर के चालक घनश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पीपलखेड़ा का रहने वाला था।
कुछ देर बाद ही तेज रफ्तार से चल रहे एक ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां उनका इलाज जारी है।
खबर अपडेट की जा रही है..
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग