Road accident: दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर एक के बाद एक 2 भीषण सड़क हादसे, 3 की मौत और 7 घायल

कुछ देर बाद ही तेज रफ्तार से चल रहे एक ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां उनका इलाज जारी है।