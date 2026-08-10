ज़रा याद करो कुर्बानी: प्रताप सिंह बारहठ ने 25 साल की उम्र में देश के लिए दे दी जान, जेल में भी नहीं खोला मुंह

केसरी सिंह बारहठ की राष्ट्रवादी सोच का प्रभाव प्रताप सिंह पर बचपन से पड़ा। आगे चलकर वे जयपुर में अर्जुनलाल सेठी से जुड़े। राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के शोध-पत्र के अनुसार, बाद में उन्हें दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से भी प्रशिक्षण मिला। यहां उन्होंने गुप्त संगठन चलाने, क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने और भूमिगत गतिविधियों से जुड़ी कई बातें सीखीं। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े डिजिटल जिला अभिलेख में भी प्रताप सिंह को केसरी सिंह बारहठ का पुत्र और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय बताते हुए उनकी शहादत का उल्लेख किया गया है।