ज़रा याद करो कुर्बानी: एक कविता ने अंग्रेजों के सामने मेवाड़ का सिर नहीं झुकने दिया, जानिए केसरी सिंह बारहठ की कहानी

सन 1912 के दिल्ली षड्यंत्र और लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले के प्रसंग में जोरावर सिंह और प्रताप सिंह के नाम सामने आते हैं। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस के दौरान बम फेंका गया था। हार्डिंग हमले में घायल हुए, जबकि उनका एक अंगरक्षक मारा गया। प्रताप सिंह बाद में गिरफ्तार हुए और उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं। उन्होंने क्रांतिकारी साथियों की जानकारी देने से इनकार किया। बारहठ परिवार का यह अध्याय राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में त्याग और बलिदान की एक अलग मिसाल बन गया।