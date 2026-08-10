जिस कैदी-कवि ने देश को दिया ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’, श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ की प्रेरक कहानी

गीत लिखे जाने के लगभग एक महीने बाद, 13 अप्रैल 1924 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर कानपुर के फूलबाग मैदान में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। उस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से यह गीत गाया और इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। बताया जाता है कि नेहरू इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा - भले ही लोग श्यामलाल गुप्त को व्यक्तिगत रूप से न जानते हों, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज पर लिखे उनके इस गीत से अब पूरा देश परिचित हो चुका है।