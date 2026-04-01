एसपी की बड़ी कार्रवाई, ट्रक चालक से वसूली का वीडियो वायरल होने के मामले में केस दर्ज, जांच हुई तेज

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवैध वसूली का एक मामला चर्चा में आ गया है। जिसने पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के टिकोरा मोड़ का बताया जा रहा है। जहां एक वर्दी पहने व्यक्ति ट्रक चालक से पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह घटना पुलिस चौकी के पास की है। जहां से गुजर रहे एक ट्रक चालक को रोककर उससे कथित तौर पर रुपये लिए गए। इसी दौरान किसी राहगीर या स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।