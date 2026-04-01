‘गलती हो गई माफ कर दो’, ‘नतमस्तक’ हुआ मौलाना…CM योगी की मां को कहे थे अपशब्द

बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले में 5 मई, 2024 को एक "सामाजिक सुधार और शिक्षा जागरूकता सम्मेलन" के दौरान दिए गए भाषण में दुश्मनी बढ़ाने और भड़काऊ बयान देने के लिए सलीम ने कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ की मां को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक अजीत प्रताप सिंह की तहरीर पर बहराइच नगर कोतवाली में 8 मार्च को मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।