सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए बोला- ‘मुझसे गलती हो गई’

यह विवाद करीब दो साल पुराने एक वीडियो से शुरू हुआ, जो हाल ही में 6 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौलाना ने बिहार के भागलपुर में एक 'तालीमी जागरूकता सम्मेलन' के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो वायरल होते ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों (लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर) में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। 8 मार्च को बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।