31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए बोला- ‘मुझसे गलती हो गई’

Maulana Abdul Salim Chaturvedi : सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना अब्दुल सालिम गिरफ्तार। बिहार से पकड़कर लाई यूपी एसटीएफ, बहराइच जेल भेजने से पहले हाथ जोड़कर मांगी माफी।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 31, 2026

मौलाना सलीम चतुर्वेदी को किया गया गिरफ्तार, PC- Patrika

बहराइच पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपी मौलाना अब्दुल सालिम को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद सामने आए वीडियो में मौलाना की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखी। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से पस्त नजर आया, बल्कि बार-बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी माताजी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगता दिखा।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद करीब दो साल पुराने एक वीडियो से शुरू हुआ, जो हाल ही में 6 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौलाना ने बिहार के भागलपुर में एक 'तालीमी जागरूकता सम्मेलन' के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो वायरल होते ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों (लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर) में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। 8 मार्च को बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

बिहार से यूपी एसटीएफ ने दबोचा

मौलाना अब्दुल सालिम, जो एआईएमआईएम (AIMIM) से भी जुड़ा रहा है, गिरफ्तारी के डर से बिहार में छिपा था। सोमवार देर शाम यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया जिले के दलमालपुर चौक से उसे नाटकीय ढंग से हिरासत में लिया। स्थानीय विधायक अख्तरुल ईमान ने इस कार्रवाई की पुष्टि की।

जेल जाने से पहले मांगी माफी

मंगलवार को बहराइच कोतवाली में पूछताछ के बाद जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तब मौलाना ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, 'भाषण के दौरान मेरी जुबान से कुछ आपत्तिजनक बातें निकल गईं, जो नहीं निकलनी चाहिए थीं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी माताजी से दिल से माफी मांगता हूं। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।'

जेल ले जाते समय मौलाना के चेहरे पर मास्क था और वह पुलिसकर्मियों के सहारे लंगड़ाता हुआ और झुककर चलता दिखाई दिया। नगर मजिस्ट्रेट राजेश ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बहराइच जिला जेल भेज दिया गया है।

जानें सीएम योगी की मां पर मौलाना ने क्या की थी टिप्पणी

बिहार के पटना में आयोजित एक मजहबी जलसे में जाने-माने मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी की मां पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर लोग भड़क गए और मौलाना का पुतला भी फूंका गया थी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना करते नजर आ रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री आदित्य नाथ की मां के संदर्भ में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर...।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 08:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, लंगड़ाते हुए बोला- ‘मुझसे गलती हो गई’

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना मोहम्मद सलीम को बहराइच पुलिस ने भेजा जेल

पकड़ा गया माल मौलाना के साथ पुलिस फोटो सोर्स विभाग
बहराइच

“तीन घरों की खुशियां छिनीं: सब्जी बेचकर लौट रहे रिश्तेदारों को काल बनी तेज रफ्तार पिकअप”

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

बहराइच में सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ ‘भरथापुर’ बना ‘भरतपुर कॉलोनी’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account
बहराइच

शादी समारोह से लौटते समय ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर एक की मौत, दो की हालत नाजुक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Accident
बहराइच

शादी से 2 दिन पहले दूल्हे की मौत, बेहोशी की हालत में मिला अस्पताल में तोड़ दिया दम… मातम में बदली शादी की खुशियां

मृतक की फाइल फोटो सांकेतिक तस्वीर रोते परिजन फोटो जेनरेट AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.