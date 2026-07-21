एक फोन कॉल और फिर खामोशी, दिल्ली में लोधी कॉलोनी की आग ने छीन ली मां और दो मासूम बेटियों की जिंदगी

दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले फतेह नगर इलाके में पार्किंग में लगी आग में कई वाहन जल गए थे, जबकि चंदन होला क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी। लोधी कॉलोनी की यह घटना एक बार फिर घरों में आग से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।