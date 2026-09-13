सिकंदराबाद आर्म्स चोरी मामले में पूर्व सैन्यकर्मी 7 दिन की पुलिस हिरासत में, हथियारों की बरामदगी के बाद जांच तेज

पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए चोरी के हथियार और गोला-बारूद में चार AK-203 असॉल्ट राइफल और उनके पांच मैगजीन शामिल हैं। इसके अलावा एक INSAS राइफल के साथ तीन मैगजीन और छह 9 एमएम पिस्तौल के साथ 12 मैगजीन बरामद किए गए। इसके अलावा एक सिविल 6.35-बोर पिस्तौल और उसका एक मैगजीन, एक पैसिव नाइट-विजन बाइनोक्युलर भी बरामद हुआ। गोला-बारूद में 9 एमएम पिस्तौल के 1,156 राउंड, AK-203 के 720 राउंड तथा 5.56 एमएम INSAS के 11 बॉल, 5 ट्रेसर और 20 ब्लैंक राउंड शामिल हैं। अब सात दिन की पुलिस हिरासत के दौरान मल्लेश से आगे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का फोकस चोरी की पूरी कड़ी, संभावित सहयोगियों और हथियारों को छिपाने से जुड़े पहलुओं पर रहेगा।