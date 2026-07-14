14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: अब करगिल ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को खड़े होने से मुक्ति, पास में बनाए नए मोड

-सरखेज गांधीनगर हाइवे पर पेलेडियम चार रास्ते की तर्ज पर शहर ट्रैफिक पुलिस ने गुजरात हाइकोर्ट के पास करगिल चार रास्ते पर भी की नई व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नल किया फ्री, वाहन चालकों का समय बचेगा, जाम से मिलेगा छुटकारा
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jul 14, 2026

Kargil Cross road closed

गुजरात हाइकोर्ट सभागार के सामने बनाया गया नया मोड।

Ahmedabad. शहर के सरखेज-गांधीनगर हाइवे पर गुजरात हाइकोर्ट के पास स्थित करगिल ट्रैफिक सिग्नल पर अब वाहन चालकों को खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मंगलवार से शहर ट्रैफिक पुलिस ने इस ट्रैफिक सिग्नल को बंद करते हुए इसके 50 से 100 मीटर क्षेत्र में ही अंग्रेजी के आइ आकार में एसजी हाइवे पर नए कट (मोड) दिए हैं, उन्हें शुरू भी कर दिया है। जिससे वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गोता से आने वाला वाहन यदि सोला गांव की ओर जाना चाहता है तो वह करगिल सिग्नल से थोड़ा आगे गणेश मेरेडियन पर दिए गए नए मोड (कट) से मुड़ते हुए करगिल चार रास्ते से सोला गांव वाले मार्ग की ओर जा सकता है। इतना ही नहीं उसे यदि वापस गोता या सोला सिविल जाना है तो उसे करगिल चार रास्ते से 50 मीटर पहले दिए मोड से मुड़ने की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार से यदि थलतेज से गोता जाने वाला वाहन यदि चाणक्यपुरी की ओर जाना चाहता है, तो उसे करगिल चार रास्ते से 50 मीटर आगे गुजरात हाइकोर्ट ऑडिटोरियम के सामने दिए गए नया मोड (कट) से मुड़ना होगा और चार रास्ते से चाणक्यपुरी रोड की ओर जा सकेगा। इसमें उसे कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।वैसे इस प्रकार की व्यवस्था इससे पहले पेलेडियम मॉल चार रास्ते पर अहमदाबाद महानगर पालिका की मदद से शहर ट्रैफिक पुलिस ने की थी। उसे मिली सफलता को देखते हुए मंगलवार से करगिल चार रास्ते पर भी इसे लागू कर दिया है। इससे दैनिक 50 हजार वाहन चालकों को फायदा होगा। फिलहाल इसे प्रायोगित तौर पर लागू किया है।

वाहन चालकों के 9 घंटे बचेंगे: डीसीपी कणजरिया

ट्रैफिक पूर्व उपायुक्त नरेश कणजरिया ने बताया कि इस बदलाव से हर दिन गुजरने वाले 50 हजार वाहन चालकों को फायदा होगा। यहां 120 सेकेंड बंद रहता था, 40 सेकंड खुलता था। इस बदलाव से 12 घंटे में से 9 घंटे बंद रहने वाला सिग्नल वाहनों को 12 घंटे खुला मिलेगा, उनके कीमती नौ घंटे बचेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

14 Jul 2026 10:20 pm

Published on:

14 Jul 2026 10:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: अब करगिल ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को खड़े होने से मुक्ति, पास में बनाए नए मोड

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: अतिथि सत्कार को सजा ननिहाल, भांजों के बनाए जा रहे व्यंजन

Saraspur Rathyatra
अहमदाबाद

Ahmedabad: सोला सिविल अस्पताल को मिली अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात

Sola cvil hospital
अहमदाबाद

नया परिपत्र नामंजूर, मोरबी में किसानों ने निकाली की विशाल रैली

Farmers in Morbi Hold Massive Rally Rejecting New Circular
अहमदाबाद

छह दशक बाद गिर जंगल में फिर से गूंज रही है ‘इंडियन ग्रे हॉर्नबिल’ पक्षियों की चहचहाहट

After six decades, the chirping of Indian Grey Hornbills echoes once again in the Gir forest
अहमदाबाद

Gujarat Murder: गुजरात में राजस्थानी युवक की हत्या, पैसों के लेन-देन में हुआ हमला, पिता से आया था मिलने

Gujarat Murder News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.