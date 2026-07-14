Ahmedabad: सोला सिविल अस्पताल को मिली अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात

गुजरात सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी नि:शुल्क कराती है। राज्य में हर वर्ष करीब 200 बच्चों की यह सर्जरी होती है और अब तक 3500 से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। गुजरात की नौ सरकारी संस्थाओं में यह सुविधा उपलब्ध है, जिनमें सोला सिविल अस्पताल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के मामले में राज्य में पहले स्थान पर है। यहां ऑपरेशन से पहले आवश्यक सीटी स्कैन, एमआरआइ, ऑडियोलॉजी जांच, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और टीकाकरण जैसी सभी जांच भी नि:शुल्क कराई जाती हैं। इस अस्पताल में दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। खास कर ईएनटी विभाग में यहां आधुनिक उपचार पद्धिति उपलब्ध है। साथ ही कुशल चिकित्सक होने के चलते यहां कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी भी होती है।