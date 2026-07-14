Ahmedabad: अतिथि सत्कार को सजा ननिहाल, भांजों के बनाए जा रहे व्यंजन

सरसपुर की लुहार शेरी में सोमवार से ही प्रसाद बनाने का काम शुरू हो गया है। पहले दिन पूरे दिन मोहनथाल तैयार किया गया, जबकि मंगलवार से पूड़ियां बनने लगीं हैं। बुधवार तक फूलवड़ी और देर रात तक सब्जी भी तैयार की जाएगी। यहां करीब 15 से 18 हजार श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है।लुहार शेरी युवक मंडल के नरेंद्र जाड़ेजा ने बताया कि करीब पंद्रह दिन पहले ही तैयारियां शुरू हुई हैं। पूरे वर्ष लोग इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। सेवा का उत्साह ऐसा है कि प्रसाद की व्यवस्था को लोग स्वयं आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग देते हैं।