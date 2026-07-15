वीजा खत्म होने के बावजूद रह रहीं तंजानिया, केन्या की दो महिलाएं हिरासत में

काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने वटवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की।मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वटवा पुलिस की सर्विलांस स्क्वॉड ने अलग-अलग टीमें गठित कीं। पुलिस ने देवी पार्क चार मंजिला क्षेत्र से लेकर एलिवेटेड रिंग रोड तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी विश्लेषण के जरिए बच्चे की गतिविधियों का पता लगाया। साथ ही बालक की तस्वीर सोशल मीडिया और आसपास के पुलिस थानों में भी प्रसारित की गई। लगातार तलाश के दौरान पुलिस को एलिवेटेड रिंग रोड क्षेत्र में बच्चे का सुराग मिला। इसके बाद टीम ने उसे सकुशल ढूंढ निकाला और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद परिजनों को सौंप दिया।