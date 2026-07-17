पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी, अमृतसर-वाराणसी के बीच शुरू हुई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। इसके शुरू होने से पंजाब और उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है। रेल सेवा विशेष रूप से रविदासिया समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इससे श्रद्धालुओं को वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर, जो गुरु रविदास जी की जन्मस्थली है, पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व से पहले इस रेल सेवा के शुरू होने से देशभर, विशेषकर पंजाब के श्रद्धालुओं को वाराणसी की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक होगी।