फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार में टक्कर, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

Road Accident in Jalandhar: पंजाब के जालंधर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार के बीच ​जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दासे में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चार गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद क्रेटा कार चालक मौके से फरार हो गया।