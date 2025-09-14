फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार में टक्कर, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

Road Accident in Jalandhar: पंजाब के जालंधर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दासे में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चार गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद क्रेटा कार चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार देर रात का है। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी अपनी कार फॉर्च्यूनर से मॉडल टाउन के माता रानी चौक की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही सफेद रंग की क्रेटा कार ने भीड़ गई। बेकाबू कार इतनी तेज थी कि एक ग्रैंड विटारा से टकरा गई। इसके बाद ग्रैंड विटारा पास खड़ी एक अन्य गाड़ी से जा भिड़ी। इस हादसे में यह गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
इस हादसे में पूव मंत्री के बेटे रिची केपी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके सिर पर गहरी चोट लगी। हादसे की खबर सुनते ही घरवाले मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोग रिची को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिची दो बहनों का इकलौता भाई था। इस हादसे ने केपी परिवार के साथ पूरे जालंधर शहर को सदमे में डाल दिया है।
घटना के बारे में जानकरी देते हुए डीसीपी नरेश डोगरा ने कहा कि इस हादसे में ग्रैंड विटारा में सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, रिची केपी की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिची के निधन पर शोक व्यक्त किया। मान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची के जालंधर में एक सड़क दुर्घटना में निधन की खबर मिली। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।