Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार में टक्कर, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

Road Accident: पंजाब के जालंधर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई।

जालंधर

Shaitan Prajapat

Sep 14, 2025

पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत (Photo-ANI)

Road Accident in Jalandhar: पंजाब के जालंधर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार के बीच ​जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दासे में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चार गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद क्रेटा कार चालक मौके से फरार हो गया।

बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार देर रात का है। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी अपनी कार फॉर्च्यूनर से मॉडल टाउन के माता रानी चौक की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही सफेद रंग की क्रेटा कार ने भीड़ गई। बेकाबू कार इतनी तेज थी कि एक ग्रैंड विटारा से टकरा गई। इसके बाद ग्रैंड विटारा पास खड़ी एक अन्य गाड़ी से जा भिड़ी। इस हादसे में यह गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रैक पर गिरी कार, बाइक सवार को भी मारी टक्कर, 1 घंटे रेल सेवा रही बाधित
राष्ट्रीय
image

अस्पताल ले जाने के बावजूद नहीं बची जान

इस हादसे में पूव मंत्री के बेटे रिची केपी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके सिर पर गहरी चोट लगी। हादसे की खबर सुनते ही घरवाले मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोग रिची को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिची दो बहनों का इकलौता भाई था। इस हादसे ने केपी परिवार के साथ पूरे जालंधर शहर को सदमे में डाल दिया है।

मामला दर्ज की जांच की जुटी पुलिस

घटना के बारे में जानकरी देते हुए डीसीपी नरेश डोगरा ने कहा कि इस हादसे में ग्रैंड विटारा में सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, रिची केपी की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दो​षी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम भगवंत मान ने जताया दुख

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिची के निधन पर शोक व्यक्त किया। मान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची के जालंधर में एक सड़क दुर्घटना में निधन की खबर मिली। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 05:19 pm

Hindi News / National News / फॉर्च्यूनर और बेकाबू कार में टक्कर, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.