फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे कपिल मिश्रा! जालंधर कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत हटाने का आदेश

यह मामला दिल्ली विधानसभा में नवंबर 2025 में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई थी। जनवरी 2026 की शुरुआत में एक छोटा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आतिशी को कथित तौर पर गुरु के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते दिखाया गया। कपिल मिश्रा ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर इस क्लिप को शेयर किया और कैप्शन में दावा किया कि आतिशी ने गुरु का अपमान किया। इस वीडियो को कई भाजपा विधायकों, कांग्रेस नेताओं और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी शेयर किया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कीं और राजनीतिक बवाल मचा।