बाहुबली सूरजभान सिंह चिराग के चाचा के भोज में पहुंचे, क्या रालोजपा का पुराना गुट फिर होगा एक?

इस मुलाकात के अब सवाल उठ रहा है कि क्या RLJP का पुराना परिवार फिर से एक साथ आएगा। क्या पशुपति पारस, सूरजभान सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस पासवान जैसे नेता एक बार फिर मजबूत मोर्चा बनाएंगे? दही-चूड़ा की दावत के दौरान सूरजभान सिंह द्वारा पशुपति पारस को दिए गए सम्मान और उनकी लंबी बातचीत ने RLJP के फिर से मजबूत होने की संभावना को बढ़ा तो दिया है। लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है। सूरजभान हमेशा पासवान परिवार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। पारस हमेशा उन्हें चुनावी रणनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति मानते रहे हैं।