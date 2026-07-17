Murshidabad Train Accident: ट्रेन की टक्कर से 4 छात्रों समेत 5 की मौत, सुपरवाइजर निलंबित, गेटमैन गिरफ्तार

रेल हादसे के बाद पूर्व रेलवे ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में गेटमैन और उसके सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना के बाद गेटमैन अनुप कर्मकार को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, कुछ ही देर बाद बहरमपुर थाना पुलिस ने गेटमैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा कर्ण सुबर्ण स्टेशन और गोविंदपुर के बीच स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर हुआ। बताया जा रहा है कि हावड़ा-नवद्वीप एक्सप्रेस के गुजरने के बाद गेटमैन ने फाटक खोल दिया। फाटक खुला देखकर स्कूली बच्चों को लेकर जा रही टाटा सूमो रेलवे लाइन पार करने लगी। इसी दौरान तेज गति से आ रही निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन ने वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस और रेलवे के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।