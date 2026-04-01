TMC के अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, अधीर रंजन से पूछ लिया ये तीखा सवाल

Challenge: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे,ठीक उसी समय बंगाल की सियासत में तूफान आ गया। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी पर बहुत तीखा हमला बोला है। अभिषेक ने सीधे तौर पर अधीर रंजन को चुनौती दी है कि अगर वह सच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें तुरंत अपना 'सेंट्रल सिक्योरिटी कवर' (केंद्रीय सुरक्षा) छोड़ देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी का यह आक्रामक बयान उस समय आया है जब राज्य में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और हर दल एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है।