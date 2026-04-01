PM Modi Live: सदन में सबसे बड़ी हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से मांगी माफी, 2021 में किसानों से मांगी थी



इस विषय पर विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और अन्य दलों ने वर्षों तक तकनीकी कारणों का हवाला देकर महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में बाधा डाली। उनके अनुसार, देश की जनता अब इस राजनीतिक रवैये को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विभिन्न मुद्दों पर भ्रम फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेगी और महिलाओं के पक्ष में खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया।