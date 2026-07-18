Jaisalmer: हादसे में घायल सीसुब कर्मी का निधन, सम्मानपूर्वक किया अंतिम संस्कार

नाचना. क्षेत्र के पांचे का तला गांव में शनिवार दोपहर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुए हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने युवक के कान और नाक काट दिए तथा दोनों पैरों पर भी गंभीर चोटें पहुंचाईं। घटना के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दायम खां (20) पुत्र मोहम्मद खां पर हमला कर दिया। हमले में युवक के कान और नाक कट गए, जबकि दोनों पैरों पर भी गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घायल को राजकीय अस्पताल नाचना में प्राथमिक उपचार देने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।