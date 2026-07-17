Jaisalmer: विश्वस्तरीय सुविधाओं से संवरा जैसलमेर स्टेशन, पर्यटन और विकास को मिलेगी नई रफ्तार

जैसलमेर. पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर को शुक्रवार को आधुनिक रेल अवसंरचना की बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसी कार्यक्रम में देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और गोटन स्टेशन भी इस योजना में शामिल रहे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं कला मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने पुनर्विकसित स्टेशन की अनावरण पट्टिका का लोकार्पण किया। समारोह में जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है।