जैसलमेर: 150 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्रियां जब्त, बॉर्डर एरिया के जमीन सौदों में कालेधन की आशंका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद यह जांच शुरू की गई थी। बीकानेर दौरे के दौरान 26 मई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण, कालेधन और संदिग्ध प्रॉपर्टी डीलिंग की व्यापक जांच की जरूरत पर जोर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने जांच की जिम्मेदारी संभाली और स्थानीय इनकम टैक्स अधिकारियों की मदद से जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी में सर्वे किए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रदेश में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास जमीन के लेन-देन में गड़बड़ियों की जांच पूरी कर ली है। जैसलमेर और श्रीगंगानगर में सर्वे पूरा होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें वापस लौट गई है।