Jaisalmer: 140 करोड़ की लागत से संवरे जैसलमेर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण

जैसलमेर. ऐतिहासिक और पीत पाषाणों से निर्मित जैसलमेर शहर विकास के एक नए अध्याय का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत जैसलमेर में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शेखावत शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जैसलमेर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद वे शाम 6 बजे सर्किट हाउस से सत्याया में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6.15 बजे बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे।