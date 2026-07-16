Jaisalmer: सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन शुरू, सरकारी जमीन पर बना धार्मिक स्थल जमींदोज

जैसलमेर. अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 50 किलोमीटर दायरे में सरकारी जमीनों को अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों से मुक्त करवाने के अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत घोटारू क्षेत्र में पीला पंजा चला। इसने सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल सहित कुछ अन्य अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जैसलमेर प्रशासन हरकत में आया और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर घोटारू क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में करीब 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण और अवैध निर्माणों मुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार उक्त जमीन पोंग डेम विस्थापितों के लिए आवंटित थी। इस अवसर पर रामगढ़, तनोट, शाहगढ़ थाना पुलिस सहित पुलिस लाइन का भारी जाब्ता तैनात किया गया।