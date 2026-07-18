Jaisalmer: जहां कल रेत थी, वहां आज अरबों के विकास नक्शे आकार ले रहे

भूमि प्रबंधन की यह चुनौती केवल जैसलमेर तक सीमित नहीं है। देश के अनेक पर्यटन क्षेत्रों में यही स्थिति दिखाई दे रही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है। तटीय शहर सीमित भूमि और बढ़ते पर्यटन दबाव से जूझ रहे हैं। विरासत शहरों में संरक्षण और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाना चुनौती बन गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय की आवश्यकता बढ़ रही है।