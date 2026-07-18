संडे बोल – आपकी आवाज- जैसलमेर जिले में अनेक सरकारी विद्यालयों में पद रिक्तता की समस्या अब तक बनी हुई है

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है। मजबूरी में अभिभावकों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है, जहां हर साल फीस का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द सभी रिक्त पद भरने चाहिए ताकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर से भरोसा कायम हो सके।