Jaisalmer: चोरी की घटनाओं के बाद सक्रिय पुलिस, कबाड़ का गोदाम हटाने को पांच दिन की मोहलत

इससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कबाड़ बेचने आने वाले कई बाहरी लोग नशे की हालत में आसपास बैठे रहते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित होता है। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी असुविधा झेलनी पड़ती है। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन द्वितीय रोड स्थित एक धर्मशाला में घुसकर दो कबाड़ बीनने वालों पर विद्युत केबल चोरी का आरोप लगने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हुए और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच समंदरसिंह तंवर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद कर स्थिति शांत कराई। इसके बाद रामदेवरा थाना प्रभारी देवकिशन पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और शिकायतों का जायजा लिया।