Jaisalmer: सीमा, पानी, रोजगार पर अगले ढाई वर्षों में दिखेगी ठोस प्रगति: बेनीवाल

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का मानना है कि क्षेत्र का विकास केवल स्थानीय जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिक प्रगति से भी जुड़ा विषय है। राजस्थान पत्रिका के विशेष अभियान सांसद के नाम पर चि_ी के तहत पाठकों के सवालों के जवाब में उन्होंने पेयजल, रेल, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों और पर्यटन समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं, उपलब्धियां और आगामी कार्ययोजना साझा की।

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