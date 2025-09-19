Patrika LogoSwitch to English

क्या है स्कूबा डाइविंग? फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की चली गयी जान, सेफ्टी गाइडलाइन जानना क्यों है जरूरी

Scuba Diving Death: स्कूबा डाइविंग हादसे में मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत हो चुकी है। ऐसे में ये जानना बड़ा ही अहम हो जाता है कि स्कूबा डाइविंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 19, 2025

Zubeen Garg Scuba Diving Death
स्कूबा डाइविंग हादसे में फेमस सिंगर की मौत (फोटो सोर्स:ट्रिप सावी एक्स)

Zubeen Garg Scuba Diving Death: आज दोपहर में मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। संगीत की दुनिया ने एक अनमोल रत्न खो दिया। जी हां- मशहूर गायक, संगीतकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की वजह बनी स्कूबा डाइविंग।

आज हम आपको बताएंगे स्कूबा डाइविंग क्या होता है? इसके सेफ्टी गाइडलाइन क्या हैं? लेकिन उससे पहले आपको संगीतकार के उपलब्धियों के बारे में बताएंगे।

हरफनमौला कलाकार थे जुबीन गर्ग

जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक हरफनमौला कलाकार थे। गायन के साथ-साथ उन्होंने अभिनय, संगीत निर्देशन, फिल्म निर्माण, निर्देशन और पटकथा लेखन में भी अपनी छाप छोड़ी। खासतौर पर असमिया संगीत में उनका योगदान बेमिसाल रहा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, उड़िया, संस्कृत और सिंधी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए और संगीत रचा। उनकी आवाज में एक अनोखी ऊर्जा थी, जो हर गीत को जीवंत कर देती थी।

जुबीन के गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। चाहे फिल्म 'गैंगस्टर' का सुपरहिट गाना 'या अली' हो या ऋतिक रोशन की 'कृष 3' का 'दिल तू ही बता', उनकी आवाज ने हर गीत को अमर कर दिया।

उनकी गायकी में वह जुनून और भावना थी, जो सुनने वालों को सीधे दिल से जोड़ देती थी। जुबीन को उनकी कला के लिए कई सम्मान मिले। साल 2009 में उन्हें 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा, स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्मफेयर, आईफा और कई क्षेत्रीय पुरस्कारों ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया।

स्कूबा डाइविंग क्या होता है?

आपने डिस्कवरी चैनल देखी है? जिसमें समुद्र की तलहटी की यूनिक चीजें, रंग-बिरंगी मछलियां, ऑक्टोपस अन्य प्रकार के जीव दिखाई देती हैं। ये सब स्कूबा डाइविंग के अंदर ही आती हैं। लोग एक खास तरह के उपकरण पहनकर उसका लुफ्त उठाने जाते हैं।

SCUBA का मतलब है Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, यानी ऐसा उपकरण जो पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से सांस लेने की सुविधा देता है। लेकिन जरा सोचिए पानी के इतने गहराई में जाना क्या इतना आसान बात है। हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।

स्कूबा डाइविंग करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

  • स्कूबा डाइविंग शुरू करने से पहले उचित प्रशिक्षण और प्रमाणन लें।
  • डाइविंग से पहले शराब या नशीले पदार्थों का सेवन न करें
  • डाइविंग से पहले अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करें। क्योंकि हृदय, फेफड़े, या साइनस से संबंधित समस्याएं डाइविंग के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
  • सभी उपकरणों के जांच के बाद हमेशा एक बैकअप ऑक्सीजन स्रोत साथ रखें।
  • हमेशा एक अनुभवी डाइविंग पार्टनर के साथ डाइव करें।
  • डाइविंग स्थल के मौसम और समुद्री धाराओं की जानकारी पहले से लें। तेज धाराएँ या खराब मौसम डाइविंग को जोखिम भरा बना सकते हैं।
  • पानी में शांत रहें और पैनिक न करें, क्योंकि घबराहट ऑक्सीजन की खपत बढ़ा सकती है।
  • आपातकालीन स्थिति के लिए सिग्नल और प्रक्रियाओं का अभ्यास करें।

लाइफस्टाइल

19 Sept 2025 07:09 pm

