क्या है स्कूबा डाइविंग? फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की चली गयी जान, सेफ्टी गाइडलाइन जानना क्यों है जरूरी

Zubeen Garg Scuba Diving Death: आज दोपहर में मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। संगीत की दुनिया ने एक अनमोल रत्न खो दिया। जी हां- मशहूर गायक, संगीतकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की वजह बनी स्कूबा डाइविंग।
आज हम आपको बताएंगे स्कूबा डाइविंग क्या होता है? इसके सेफ्टी गाइडलाइन क्या हैं? लेकिन उससे पहले आपको संगीतकार के उपलब्धियों के बारे में बताएंगे।
जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक हरफनमौला कलाकार थे। गायन के साथ-साथ उन्होंने अभिनय, संगीत निर्देशन, फिल्म निर्माण, निर्देशन और पटकथा लेखन में भी अपनी छाप छोड़ी। खासतौर पर असमिया संगीत में उनका योगदान बेमिसाल रहा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, उड़िया, संस्कृत और सिंधी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए और संगीत रचा। उनकी आवाज में एक अनोखी ऊर्जा थी, जो हर गीत को जीवंत कर देती थी।
जुबीन के गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। चाहे फिल्म 'गैंगस्टर' का सुपरहिट गाना 'या अली' हो या ऋतिक रोशन की 'कृष 3' का 'दिल तू ही बता', उनकी आवाज ने हर गीत को अमर कर दिया।
उनकी गायकी में वह जुनून और भावना थी, जो सुनने वालों को सीधे दिल से जोड़ देती थी। जुबीन को उनकी कला के लिए कई सम्मान मिले। साल 2009 में उन्हें 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा, स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्मफेयर, आईफा और कई क्षेत्रीय पुरस्कारों ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया।
आपने डिस्कवरी चैनल देखी है? जिसमें समुद्र की तलहटी की यूनिक चीजें, रंग-बिरंगी मछलियां, ऑक्टोपस अन्य प्रकार के जीव दिखाई देती हैं। ये सब स्कूबा डाइविंग के अंदर ही आती हैं। लोग एक खास तरह के उपकरण पहनकर उसका लुफ्त उठाने जाते हैं।
SCUBA का मतलब है Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, यानी ऐसा उपकरण जो पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से सांस लेने की सुविधा देता है। लेकिन जरा सोचिए पानी के इतने गहराई में जाना क्या इतना आसान बात है। हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।