क्या है स्कूबा डाइविंग? फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की चली गयी जान, सेफ्टी गाइडलाइन जानना क्यों है जरूरी

जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक हरफनमौला कलाकार थे। गायन के साथ-साथ उन्होंने अभिनय, संगीत निर्देशन, फिल्म निर्माण, निर्देशन और पटकथा लेखन में भी अपनी छाप छोड़ी। खासतौर पर असमिया संगीत में उनका योगदान बेमिसाल रहा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, उड़िया, संस्कृत और सिंधी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए और संगीत रचा। उनकी आवाज में एक अनोखी ऊर्जा थी, जो हर गीत को जीवंत कर देती थी।