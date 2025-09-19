हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा का बड़ा खुलासा, बोली- मेरा दो बार गर्भपात…

Harbhajan Singh Wife Geeta Basra: पूर्व भारतीय क्रिकेटर (ऑफ स्पिनर) हरभजन सिंह को भला कौन नहीं जानता। दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। हरभजन ने साल 2015 में एक्ट्रेस गीता बसरा से शादी की। इसके बाद दोनों ने 2016 में अपनी नन्हीं परी हिनाया का स्वागत किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ खुशियों की सैर नहीं था।
हाल ही में गीता ने हाउटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू में अपने दिल के राज खोले और बताया कि कैसे दो गर्भपात ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। साथ ही, हरभजन ने इस मुश्किल वक्त में उनके लिए चट्टान बनकर साथ दिया।
गीता हमेशा से दो बच्चों की मां बनना चाहती थीं। उनकी पहली प्रेग्नेंसी हिनाया के साथ इतनी आसान थी कि उन्हें लगा, दूसरा बच्चा भी उतना ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और सोचा था।
गीता ने बताया, "मैंने दो बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार गर्भपात हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं सोचती थी—मैं फिट हूं, योग करती हूं, हेल्दी खाना खाती हूं, फिर क्या गलत हुआ? मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं बचा पाई?"
ये सवाल उनके मन में बार-बार उठते थे, ये दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था। शारीरिक और मानसिक तनाव ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गीता ने हार नहीं मानी।
इस मुश्किल वक्त में हरभजन सिंह गीता के लिए वो ढाल बने, जिसने हर आंधी को रोक लिया। गीता ने इंटरव्यू में हंसी-मजाक में कहा, "हरभजन बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल इंसान हैं। फिर भी, मेरे लिए वो चट्टान की तरह खड़े रहे।"
हरभजन सिंह और गीता बसरा की प्रेम कहानी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं! क्रिकेट के टर्बनेटर और बॉलीवुड की हसीना की लव स्टोरी में प्यार, मस्ती और एक मजेदार शर्त शामिल है। गीता ने एक पुराने इंटरव्यू में ‘भारती टीवी’ के साथ अपनी और हरभजन की मुलाकात का किस्सा शेयर किया।
उन्होंने बताया कि हरभजन को मुझ पर क्रश तब हुआ, जब उन्होंने मेरा एक पोस्टर देखा। तब उन्होंने फटाफट अपने दोस्त युवराज सिंह से मेरा नंबर मांगा। अब युवी तो दोस्तों के दोस्त हैं, सो नंबर दे दिया। लेकिन मुझको पटाने में उन्हें थोड़ा पसीना बहाना पड़ा।
दरअसल नंबर मिल जाने के बाद गीता ने मजाक में उनसे कहा, "जिस दिन तुम 300 विकेट ले लोगे, मैं हां कर दूंगी शादी के लिए!" हरभजन ने इसे चैलेंज माना और कुछ ही दिनों में 300 विकेट पूरे कर लिए। गीता ने सोचा, "अरे, ये तो सीरियस है!" फिर क्या, गीता ने अपने दोस्तों से हरभजन की तारीफ सुनी कि वो स्टार हैं।
गीता ने आगे बताया, "वो मेरे परिवार के साथ आसानी से घुल-मिल गए थे। मेरी नानी तो सिर्फ पंजाबी बोलती हैं, और हरभजन उनके साथ पंजाबी में गप्पे मारते थे!" ये पंजाबी तड़का मेरी लव स्टोरी में और मसाला जोड़ गया।