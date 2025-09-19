हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा का बड़ा खुलासा, बोली- मेरा दो बार गर्भपात…

दरअसल नंबर मिल जाने के बाद गीता ने मजाक में उनसे कहा, "जिस दिन तुम 300 विकेट ले लोगे, मैं हां कर दूंगी शादी के लिए!" हरभजन ने इसे चैलेंज माना और कुछ ही दिनों में 300 विकेट पूरे कर लिए। गीता ने सोचा, "अरे, ये तो सीरियस है!" फिर क्या, गीता ने अपने दोस्तों से हरभजन की तारीफ सुनी कि वो स्टार हैं।