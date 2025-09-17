पीएम मोदी की बायोपिक में नजर आएंगे उन्नी मुकुंदन, जानें कौन हैं ये एक्टर

PM Modi Biopic Maa Vande: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके को और यादगार बनाने के लिए उनकी जिंदगी पर आधारित एक नई बायोपिक फिल्म का ऐलान किया गया है।
फिल्म में पीएम मोदी का किरदार निभाने जा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर उन्नी मुकुंदन। मेकर्स के मुताबिक, इस फिल्म में मोदी के बचपन का संघर्ष, उनकी राजनीतिक यात्रा और देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया जाएगा।
उन्नी मुकुंदन साउथ सिनेमा के जाने-माने चेहरे हैं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में दमदार अभिनय किया है। डायरेक्टर का कहना है कि उनकी शख्सियत और अभिनय कौशल इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। बता दें पिछले साल एक्टर की फिल्म 'मार्को' सुपरहिट हुई थी। 'मार्को' में वह एक्शन अवतार में नजर आए थे? उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा। एक्टर बहुत जल्द फिल्म 'मिंडियम परांजुम' में नजर आने वाले हैं।
सिल्वर कास्ट क्रिएशंस ने सोशल मीडिया के जरिये बताया कि वह फिल्म 'मां वंदे' के जरिए लोगों तक पीएम मोदी की जीवन गाथा पहुंचाएंगे।
'मां वंदे' फिल्म का निर्माण वीर रेड्डी एम. करेंगे। फिल्म में उनकी मां हीराबेन मोदी के साथ पीएम के गहरे रिश्ते को भी उजागर किया जाएगा, जो जीवन भर उनके लिए अटूट प्रेरणा का स्रोत रहीं।
वहीं फिल्म का निर्देशन क्रांति कुमार सीएच करेंगे। इसमें अत्याधुनिक वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 'मां वंदे' पूरे भारत में अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में रिलीज होगी। निर्माता इस फिल्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके प्रेरणादायक नेतृत्व की विरासत को सिनेमाई पर्दे पर उतारने का वादा करते हैं। फिल्म की रिलीज की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसमें किसी हिंदी कलाकार को लेने की बात करते दिखे। वहीं उन्नी मुकुंदन के फैंस अभिनेता को सपोर्ट करते दिखे। इससे पहले भी पीएम मोदी पर कई बायोपिक बन चुकी हैं। इनमें से एक में अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने लीड रोल निभाया था।