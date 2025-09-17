पीएम मोदी की बायोपिक में नजर आएंगे उन्नी मुकुंदन, जानें कौन हैं ये एक्टर

उन्नी मुकुंदन साउथ सिनेमा के जाने-माने चेहरे हैं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में दमदार अभिनय किया है। डायरेक्टर का कहना है कि उनकी शख्सियत और अभिनय कौशल इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। बता दें पिछले साल एक्टर की फिल्म 'मार्को' सुपरहिट हुई थी। 'मार्को' में वह एक्शन अवतार में नजर आए थे? उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा। एक्टर बहुत जल्द फिल्म 'मिंडियम परांजुम' में नजर आने वाले हैं।