बॉलीवुड

वो एक्ट्रेस जिसने की 2 बार शादी, मिला प्यार में धोखा, गोविंदा संग भी जुड़ चुका है नाम

बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके पति ने शादी के बाद पाबंदी लगा दी थी। एक्ट्रेस, शाहरुख खान की को-स्टार भी रह चुकी हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 17, 2025

Govinda-Neelam Kothari Love Story
गोविंदा-नीलम कोठारी की ओल्ड फोटो (सोर्स: एक्स)

Govinda-Neelam Kothari Love Story: नीलम कोठारी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेज में से एक हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी चुलबुली अदा और खूबसूरत मुस्कान से दर्शकों के दिलों पर राज किया। सुपरस्टार गोविंदा के साथ उनकी कई फिल्में हिट रहीं। दोनों की जोड़ी घर-घर में मशहूर हो गईं। लेकिन उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, जिनमें प्यार, शादी और कंट्रोवर्सी का भी अहम रोल रहा। आइए, जानते हैं नीलम की जिंदगी और करियर की अनसुनी कहानियां।

पति ने किया था मजबूर

नीलम कोठारी ने साल 2000 में यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया।

त्रिशा कर मधु ने ‘बथता बथता’ गाने पर मचाई तबाही, धमाकेदार डांस वीडियो आया सामने
भोजपुरी
Trishakar Madhu Dance Video

बाद में शो ‘फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ में नीलम ने अपनी पहली शादी को लेकर खुलकर बातें की थीं। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनसे कहा गया था कि वे भारतीय कपड़े पहनें, नॉनवेज खाना छोड़ दें और शराब न पिएं।

नीलम ने कहा कि इन सब बातों से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनसे अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा गया है। तब मुझे एहसास हुआ है कि मैं अपनी जिंदगी में यह सब कैसे होने दे रही हूं? यही कारण था कि मैंने तलाक के बारे में सोचा।

बता दें इसके बाद नीलम कोठारी ने 2011 में एक्टर और फिल्ममेकर समीर सोनी से शादी कर ली। दो साल बाद, यानी 2013 में, इस कपल ने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम रखा अहाना।

अब नीलम और समीर की शादी को 15 साल हो चुके हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और फैन्स से खूब प्यार पाते हैं।

बात करें समीर सोनी के करियर की, तो वे ‘विवाह’, ‘चाइना गेट’, ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ और ‘पी.आई. मीना’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

नीलम और गोविंदा के प्यार के चर्चे

एक दौर था जब नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी सुर्खियां बटोरती थी। दोनों के अफेयर की खूब चर्चा होती थी। लेकिन बाद में गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली।

रिपोर्ट्स की मानें तो गोविंदा की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं। इसी वजह से गोविंदा ने धीरे-धीरे नीलम से दूरी बना ली। हालांकि वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक नीलम का नाम कई बार गोविंदा के साथ जोड़ा जाता है।

‘सैयारा’ की हीरोइन अनीत पड्डा अब इस फिल्म में मचाएंगी धमाल, दिखेगा अलग अंदाज
बॉलीवुड
Aneet Padda Next Movie

संबंधित विषय:

Bollywood

Updated on:

17 Sept 2025 03:01 pm

Published on:

17 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वो एक्ट्रेस जिसने की 2 बार शादी, मिला प्यार में धोखा, गोविंदा संग भी जुड़ चुका है नाम

