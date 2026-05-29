29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

डेविड धवन के खिलाफ वाशु भगनानी ने ठोका 400 करोड़ का केस , ‘चुनरी-चुनरी’ गाने को लेकर विवाद

Chunari Chunari Song Row: वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे है। अब खबर है कि वाशु भगनानी ने गाने के राइट्स को लेकर 400 करोड़ का केस कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 29, 2026

Chunari Chunari Song Row

Chunari Chunari Song Row (सोर्स- एक्स)

Chunari Chunari Song Row: बॉलीवुड में इन दिनों एक बड़ा कानूनी विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। मशहूर निर्माता वाशु भगनानी ने निर्देशक डेविड धवन और टिप्स कंपनी के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। मामला वरुण धवन की आने वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से जुड़ा है, जिस पर अब रिलीज से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

वाशु भगनानी ने किया 400 करोड़ का केस

बताया जा रहा है कि वाशु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 400 करोड़ रुपये का दावा ठोक दिया है। आरोप है कि फिल्म में उनकी पुरानी सुपरहिट फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ के मशहूर गानों का इस्तेमाल बिना सही अधिकार लिए किया गया है। यही नहीं, निर्माता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने तक की मांग कर दी है।

सलमान-करिश्मा की फिल्म 'बीवी नंबर 1' का है गाना

दरअसल, साल 1999 में रिलीज हुई सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टारर ‘बीवी नंबर 1’ उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल थी। फिल्म के गाने ‘चुनरी चुनरी’ और ‘इश्क सोना है’ आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल रहते हैं। अब इन्हीं गानों को वरुण धवन की नई फिल्म में इस्तेमाल किए जाने पर विवाद शुरू हो गया है।

वाशु भगनानी ने क्या कहा?

वाशु भगनानी की टीम का कहना है कि टिप्स कंपनी के पास केवल ऑडियो राइट्स थे, विजुअल राइट्स नहीं। दावा किया गया है कि वर्षों पहले हुए समझौते में केवल संगीत इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिल्मों और प्रमोशनल कंटेंट में विजुअल रूप से इन गानों का उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, साल 2018 में इस विषय को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। अब पूजा एंटरटेनमेंट ने कानूनी नोटिस भेजकर पुराने अधिकार रद्द करने का दावा किया है। ऐसे में फिल्म में इन गानों के उपयोग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया।

फिल्म का टाइटल भी गाने से प्रेरित

सबसे दिलचस्प बात ये है कि फिल्म का टाइटल भी पुराने गाने की लाइन से प्रेरित बताया जा रहा है। इसी वजह से निर्माता पक्ष ने फिल्म का नाम बदलने की मांग भी रख दी है। खबरें हैं कि अगर मेकर्स ने उनकी शर्तें नहीं मानीं तो अतिरिक्त हर्जाने की मांग भी की जा सकती है।

वहीं दूसरी तरफ टिप्स कंपनी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उनके पास गानों के वैध अधिकार मौजूद हैं और फिल्म में उनका इस्तेमाल पूरी तरह कानूनी है। इंडस्ट्री में अब यह बहस छिड़ गई है कि पुराने म्यूजिक अधिकारों की सीमाएं आखिर तय कैसे होंगी।

फिल्म में वरुण के साथ पूजा और मृणाल

डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है और अब कोर्ट में चल रही यह लड़ाई फिल्म की राह मुश्किल बना सकती है।

ये भी पढ़ें

पंजाब में नशे के खिलाफ हनी सिंह की एंट्री पर मचा घमासान, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, पार्टियां हुईं हमलावर
बॉलीवुड
Honey Singh Drug Abuse Row

खबर शेयर करें:

Published on:

29 May 2026 09:52 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डेविड धवन के खिलाफ वाशु भगनानी ने ठोका 400 करोड़ का केस , ‘चुनरी-चुनरी’ गाने को लेकर विवाद

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नही थमा FWICE विवाद! रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ को लेकर अब बयानबाजी शुरू, हैदराबाद में शूटिंग की खबरों पर संजय गुप्ता ने दिया बयान

Ranveer Singh FWICE Controversy
बॉलीवुड

FWICE और ‘डॉन 3’ विवाद में कूदे सलमान खान! एक आइडिया से खत्म होगा रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का झगड़ा?

Salman khan entry don 3 controversy after fwice bans ranveer singh and farhan akhtar dispute
बॉलीवुड

करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स को किया अनफॉलो? फिर खुद बताई वजह

Karan johar unfollows shah rukh khan alia bhatt and other bollywood celebs on instagram calls it digital detox
बॉलीवुड

‘राहा ने मुझे बेहतर इंसान बनाया’, बेटी को लेकर पहली बार खुलकर बोले रणबीर कपूर, बोले- ‘रामायण’ ने बदल दी जिंदगी

Ranbir Kapoor On Raha & Ramayana
बॉलीवुड

‘हमारे बीच चिंगारी तो थी’ आमिर खान संग अफेयर की खबरों पर पहली बार बोलीं पूजा भट्ट

Pooja Bhatt big revealed on Aamir Khan affair rumors said there Was a Spark Between Us
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.