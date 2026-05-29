डेविड धवन के खिलाफ वाशु भगनानी ने ठोका 400 करोड़ का केस , ‘चुनरी-चुनरी’ गाने को लेकर विवाद

Chunari Chunari Song Row: बॉलीवुड में इन दिनों एक बड़ा कानूनी विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। मशहूर निर्माता वाशु भगनानी ने निर्देशक डेविड धवन और टिप्स कंपनी के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। मामला वरुण धवन की आने वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से जुड़ा है, जिस पर अब रिलीज से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।