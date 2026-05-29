नही थमा FWICE विवाद! रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ को लेकर अब बयानबाजी शुरू, हैदराबाद में शूटिंग की खबरों पर संजय गुप्ता ने दिया बयान

Ranveer Singh FWICE Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों के साथ-साथ डॉन 3 को लेकर चल रहे विवाद की वजह से भी सुर्खियों में हैं। रणवीर पर हाल ही में फरहान अख्तर और रितेश सिदवानी की शिकायत के बाद FWICE ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे थे। अब इस पूरे विवाद में फिल्ममेकर संजय गुप्ता का भी बयान सामने आया है। रणवीर की अपकमिंग फिल्म प्रलय की शूटिंग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।