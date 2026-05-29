‘राहा ने मुझे बेहतर इंसान बनाया’, बेटी को लेकर पहली बार खुलकर बोले रणबीर कपूर, बोले- ‘रामायण’ ने बदल दी जिंदगी

Ranbir Kapoor On Raha & Ramayana: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में जल्द ही नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। फिल्म का सेट भव्य तरीके से डिजाइन किया गया है और कुछ समय पहले आए फिल्म के टीजर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ा दी है। हाल ही में रणबीर कपूर ने इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को जिंदगी बदलने वाला बताया है। रणबीर ने बेटी राहा को लेकर भी पहली बार खुलकर बात की है। रणबीर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।