राजेश खन्ना को देख जब भड़क गए थे लोग, मारने लगे थे पत्थर, आशा पारेश ने सुनाया किस्सा

आशा पारेख ने हंसते हुए राजेश खन्ना के उस किस्से के बारे में बताया, "साल1971 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कटी पतंग' के रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए हमारी पूरी टीम नैनीताल गई हुई थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक, राजेश खन्ना और मुझे वहां एक खूबसूरत झील में बोट पर बैठकर शॉट देना था। जब शूटिंग शुरू होनी थी, तब राजेश खन्ना किसी तरह झील के किनारे तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता चला कि राजेश खन्ना आए हैं, उन्हें देखने के लिए अचानक इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि हम चाहकर भी नाव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आलम यह था कि उस हुजूम के आगे हमारे लिए कदम आगे बढ़ाना भी नामुमकिन हो गया था।"