राघव चड्ढा हुए राज्यसभा के उपनेता पद से बाहर, परिणीति ने शुरू किया अपना शो, पोस्ट किया शेयर

Parineeti Chopra Post: आम आदमी पार्टी (AAP) में इन दिनों मचे घमासान ने देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। राज्यसभा में 'डिप्टी लीडर' के पद से राघव चड्ढा को हटाए जाने के बाद से ही उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा भी लोगों के निशाने पर आई हुई हैं। कई लोगों का कहना है कि राघव के इस हालत की जिम्मेदार परिणीति हैं तो वहीं कई लोग परिणीति की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह जिस तरह मुश्किल वक्त में अपने पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी है वह काबिले तारीफ हैं, लेकिन अब परिणीति चोपड़ा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जिसमें उन्होंने एक बड़ी जानकारी शेयर की है।