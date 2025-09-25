Bigg Boss 19: बदतमीजी से प्यार तक का सफर, बसीर अली ने खुद दिया हिंट

Bigg Boss 19: शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच माहौल काफी गर्मा गया है। शो की शुरुआत में फरहाना भट्ट और कप्तान अभिषेक बजाज के बीच बहस देखने को मिली है, जो बाद में बसीर अली तक पहुंच गई। इस बहस का रंग ऐसा बिगड़ा कि दोनों के बीच गाली-गलौज तक की नोकझोंक हो गई।
दरअसल, अभिषेक बजाज इस समय 'बिग बॉस 19' के घर के कप्तान हैं और उनकी कप्तानी के दौरान फरहाना ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया, जिससे अभिषेक को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरहाना को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना काम सही से करें और अपना बैड साफ करें। इस बात का जवाब बसीर अली ने दिया, जिन्होंने अभिषेक से कहा कि वे अपने दोस्त अवेज से भी कहें कि बाथरूम ठीक से साफ करें। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।
बहस के बाद अभिषेक ने बसीर से कहा, 'अपनी लचक तो दिखा,' जो सुनते ही बसीर भड़क गए और उन्होंने गुस्से में आकर जवाब दिया कि वो पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं। बसीर ने ये भी कहा कि क्या अभिषेक उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इस विवाद ने शो में एक नया ड्रामा पैदा कर दिया है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि वीकेंड के वार में सलमान खान इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं।
तो वहीं, बसीर और फरहाना के बीच की केमिस्ट्री भी चर्चा में बनी हुई है। दोनों के बीच कई बार फ्लर्टिंग और कभी-कभी तीखी बहस भी देखी गई है। इस वजह से फैंस भी ये सोच रहे थे कि कहीं दोनों के बीच प्यार का रिश्ता तो नहीं बन रहा। इसी कड़ी में हाल ही में एक प्रोमो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बसीर शहबाज से कहते नजर आ रहे हैं, 'नेहल मेरी ब्रो है, लेकिन फरहाना से मेरी शादी भी हो सकती है।' इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर शो में रोमांच और चर्चा को बढ़ा दिया है।