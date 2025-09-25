Bigg Boss 19: बदतमीजी से प्यार तक का सफर, बसीर अली ने खुद दिया हिंट

तो वहीं, बसीर और फरहाना के बीच की केमिस्ट्री भी चर्चा में बनी हुई है। दोनों के बीच कई बार फ्लर्टिंग और कभी-कभी तीखी बहस भी देखी गई है। इस वजह से फैंस भी ये सोच रहे थे कि कहीं दोनों के बीच प्यार का रिश्ता तो नहीं बन रहा। इसी कड़ी में हाल ही में एक प्रोमो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बसीर शहबाज से कहते नजर आ रहे हैं, 'नेहल मेरी ब्रो है, लेकिन फरहाना से मेरी शादी भी हो सकती है।' इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर शो में रोमांच और चर्चा को बढ़ा दिया है।