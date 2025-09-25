Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Bigg Boss 19: बदतमीजी से प्यार तक का सफर, बसीर अली ने खुद दिया हिंट

'Bigg Boss 19' में बसीर अली का सफर काफी दिलचस्प और रोमांचक रहा है। शुरू में उनकी बदतमीजी और तकरार ने घर के माहौल को गर्माया, लेकिन अब बसीर ने खुद एक ऐसा हिंट दिया है जिससे लग रहा है कि ये बदतमीजी जल्द ही प्यार में बदल सकती है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 25, 2025

Bigg Boss 19: बदतमीजी से प्यार तक का सफर, बसीर अली ने खुद दिया हिंट
Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट्स (फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19: शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच माहौल काफी गर्मा गया है। शो की शुरुआत में फरहाना भट्ट और कप्तान अभिषेक बजाज के बीच बहस देखने को मिली है, जो बाद में बसीर अली तक पहुंच गई। इस बहस का रंग ऐसा बिगड़ा कि दोनों के बीच गाली-गलौज तक की नोकझोंक हो गई।

बदतमीजी से प्यार तक का सफर

दरअसल, अभिषेक बजाज इस समय 'बिग बॉस 19' के घर के कप्तान हैं और उनकी कप्तानी के दौरान फरहाना ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया, जिससे अभिषेक को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरहाना को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना काम सही से करें और अपना बैड साफ करें। इस बात का जवाब बसीर अली ने दिया, जिन्होंने अभिषेक से कहा कि वे अपने दोस्त अवेज से भी कहें कि बाथरूम ठीक से साफ करें। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

गुस्से में कंटेस्टेंट्स( फोटो सोर्स: X)

बहस के बाद अभिषेक ने बसीर से कहा, 'अपनी लचक तो दिखा,' जो सुनते ही बसीर भड़क गए और उन्होंने गुस्से में आकर जवाब दिया कि वो पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं। बसीर ने ये भी कहा कि क्या अभिषेक उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इस विवाद ने शो में एक नया ड्रामा पैदा कर दिया है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि वीकेंड के वार में सलमान खान इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं।

बसीर अली ने खुद दिया हिंट

तो वहीं, बसीर और फरहाना के बीच की केमिस्ट्री भी चर्चा में बनी हुई है। दोनों के बीच कई बार फ्लर्टिंग और कभी-कभी तीखी बहस भी देखी गई है। इस वजह से फैंस भी ये सोच रहे थे कि कहीं दोनों के बीच प्यार का रिश्ता तो नहीं बन रहा। इसी कड़ी में हाल ही में एक प्रोमो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बसीर शहबाज से कहते नजर आ रहे हैं, 'नेहल मेरी ब्रो है, लेकिन फरहाना से मेरी शादी भी हो सकती है।' इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर शो में रोमांच और चर्चा को बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

25 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19: बदतमीजी से प्यार तक का सफर, बसीर अली ने खुद दिया हिंट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.