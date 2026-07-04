पाकिस्तानी ड्रामा ‘जब्त’ विवादों में! सारा एजाज के सीन पर भड़के दर्शक, माफी के बाद जियो टीवी ने डिलीट किया पूरा एपिसोड

सारा एजाज पाकिस्तान की उभरती हुई टीवी एक्ट्रेस हैं। वो 'जब्त', 'जुस्तजू', 'सितम ये मोहब्बत' और 'मुकद्दर का सितारा' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। सारा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक रूप से काफी हद तक निजी रखती हैं। इसलिए उनके परिवार, उम्र, शिक्षा और निजी जीवन से जुड़ी जानकारी सीमित रूप से ही उपलब्ध है। हालिया विवाद के बाद वो अपने एक्टिंग के साथ-साथ इस घटना को लेकर भी चर्चा में हैं। बता दें, 'जब्त' के नए एपिसोड रोज शाम 7 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर स्ट्रीम होते हैं। आप इसे जियो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और हर पल जियो की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हालांकि विवादित 20वां एपिसोड फिलहाल यूट्यूब से हटा दिया गया है।