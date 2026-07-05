लिंग बदलवाने के बाद अनाया बांगर की हुई मेडिकल जांच, बताया खौफनाक अनुभव, कई लोगों ने अब दिया साथ

अनाया बांगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद कानूनी दस्तावेजों में अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में मेडिकल पैनल के सामने उपस्थित होना पड़ा। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें कई तरह की चिकित्सीय जांच से भी गुजरना पड़ा।