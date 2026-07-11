Lock Upp: ‘ट्रोल्स करते रहें, फर्क नहीं पड़ता’, शिल्पा शिंदे विवाद के बीच पति राम कपूर के साथ खड़ी रहीं गौतमी कपूर

इसके अलावा गौतमी ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "Bullies को बुलाओ, तुम कर सकते हो।" इस पोस्ट को कई फैंस ने राम कपूर के समर्थन के तौर पर देखा और सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो गया। बता दें, शो के दौरान आकांक्षा चौधरी के करीबी माने जाने वाले योगेश रावत भी इस विवाद में शामिल हुए। उन्होंने शिल्पा शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें किसी पर केस दर्ज कराने की धमकी नहीं देनी चाहिए। इस पर राम कपूर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई बार-बार ऐसे कदम उठाता है तो उसकी बातों पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है।