नसीरुद्दीन शाह (Photo Source- Instagram)
Naseeruddin Shah birthday: हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे दमदार, संजीदा और प्रभावशाली अभिनेताओं का जिक्र होता है तो नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर पैरलेल और कमर्शियल सिनेमा के बीच के फासले को मिटाने वाले नसीरुद्दीन शाह आज, 20 जुलाई 2026 को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने जितनी सुर्खियां अपनी बेमिसाल फिल्मों से बटोरी हैं, उतनी ही चर्चा उनके तीखे और बेबाक बयानों को लेकर भी रही है।
कुछ साल पहले उन्होंने देश के माहौल पर एक बयान दिया था, जिसने देश में बवाल मचा दिया था। पक्ष और विपक्ष आमने- सामने आ गए थे। उन्होंने कहा था कि "ये वो देश नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूं"। इस बयान पर काफी लंबे समय तक बहस भी होती रही थी लेकिन नसीरुद्दीन ने हमेशा कहा कि उन्होंने वही कहा, जो उन्हें महसूस हुआ और जो सही लगा।
नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव एक्टिंग की चमकीली दुनिया की तरफ हो गया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) का रुख किया, जहां उन्होंने अभिनय की बारिकियों को सीखा और खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में तराशा।
साल 2018 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने समाज की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर लगता है, क्योंकि कल को कोई भीड़ उनके बच्चों से उनका मजहब पूछेगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी बातचीत में उन्होंने कहा था, "मुझे लगता है कि यह वह देश नहीं रह गया है, जिसमें मैं बड़ा हुआ हूं।"
उनका कहना था कि समाज में बढ़ती नफरत और असहिष्णुता बेहद चिंता का विषय है। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, तो कई विचारकों ने उनका खुलकर समर्थन भी किया था। तमाम विवादों के बाद भी नसीरुद्दीन शाह ने कभी अपनी बात रखने से परहेज नहीं किया। उनका मानना रहा है कि एक कलाकार का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज के मुद्दों पर अपनी राय रखना भी है।
बता दें, नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बेहद छोटे-छोटे किरदारों से की थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने 'निशांत', 'मंथन', 'स्पर्श', 'मासूम', 'जाने भी दो यारों', 'मिर्च मसाला' जैसी फिल्मों से लेकर 'सरफरोश', 'इश्किया', 'ए वेडनसडे' और 'द डर्टी पिक्चर' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हें एक्टिंग में शानदार योगदान के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Awards) और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री व पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है।
अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने मशहूर अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह (Ratna Pathak Shah) से शादी की, और आज यह जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सम्मानित और मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती है। उनका बेटा विवान शाह भी एक्टिंग में एक्टिव है। आज 75 साल की उम्र में भी नसीरुद्दीन शाह थिएटर, फिल्मों और ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लगातार एक्टिव हैं। उनका बेझिझक अंदाज उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अलग और मजबूत व्यक्तित्व बनाता है।
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