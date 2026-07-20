Naseeruddin Shah birthday: हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे दमदार, संजीदा और प्रभावशाली अभिनेताओं का जिक्र होता है तो नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर पैरलेल और कमर्शियल सिनेमा के बीच के फासले को मिटाने वाले नसीरुद्दीन शाह आज, 20 जुलाई 2026 को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने जितनी सुर्खियां अपनी बेमिसाल फिल्मों से बटोरी हैं, उतनी ही चर्चा उनके तीखे और बेबाक बयानों को लेकर भी रही है।