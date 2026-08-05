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सिर्फ मौसम नहीं, अरबों लोगों की जिंदगी का सवाल, एल नीनो का पूर्वानुमान कैसे तय करता है दुनिया की तैयारी?

El Nino Predictions: साल 2026 एल नीनो के असर से जूझ रहा है। क्या आप जानते हैं एल नीनो का प्रभाव सिर्फ बारिश या गर्मी तक सीमित नहीं है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन तक को प्रभावित कर सकता है। जानिए वैज्ञानिक महीनों पहले इसका अनुमान कैसे लगाते हैं और यह पूर्वानुमान क्यों होता है महत्वपूर्ण?
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 05, 2026

el nino predictions

el nino predictions: कैसे किया जाता है एल नीनो का पूर्वानुमान, ताकि दुनिया कर सके तैयारी? (AI Creative)

El Nino Predictions:प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान कुछ डिग्री बढ़ना दुनिया के मौसम का रुख बदल सकता है। यही है एल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना, जिसके संकेत मिलते ही मौसम वैज्ञानिक, सरकारें और राहत एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। कारण साफ है कि इसका असर मानसून, सूखा, बाढ़, हीटवेव, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा तक फैल सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एल नीनो आएगा या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या हम उसके प्रभाव का समय रहते सही अनुमान लगा सकते हैं?

एल नीनो का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है?

एल नीनो का पूर्वानुमान किसी एक संकेत से नहीं लगाया जाता। वैज्ञानिक कई प्रकार के डेटा को एक साथ विश्लेषित करते हैं।

  • प्रशांत महासागर के सतह के तापमान (SST) में बदलाव।
  • समुद्र के भीतर जमा गर्मी (Ocean Heat Content)।
  • व्यापारिक हवाओं (Trade Winds) की गति और दिशा।
  • वायुमंडलीय दबाव में बदलाव (Southern Oscillation Index)।
  • उपग्रह, समुद्री बुआ (Buoys) और सुपरकंप्यूटर आधारित जलवायु मॉडल।
  • NOAA, WMO, ECMWF और अन्य मौसम एजेंसियां इन आंकड़ों को जोड़कर कई महीनों पहले संभावित एल नीनो की तीव्रता और अवधि का अनुमान लगाती हैं।

पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण हैं?

एल नीनो का समय रहते अनुमान मिल जाता है तो सरकारें और एजेंसियां इससे होने वाले नुकसानों को कम करने की तैयारी पहले से ही कर सकती हैं।

  • किसानों को फसल और बुआई संबंधी सलाह।
  • जलाशयों और सिंचाई की बेहतर योजना।
  • खाद्य भंडारण और आपूर्ति की तैयारी।
  • हीटवेव, सूखा या बाढ़ जैसी संभावित आपदाओं के लिए राहत योजना।

यही वजह है कि मौसम पूर्वानुमान अब केवल वैज्ञानिक जानकारी नहीं, बल्कि नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं।

भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

भारत में सामान्य तौर पर एल नीनो के दौरान मानसून कमजोर या अनियमित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसका असर कृषि, जल भंडार और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि हर एल नीनो वर्ष में समान प्रभाव नहीं होता, क्योंकि Indian Ocean Dipole (IOD) जैसी अन्य जलवायु प्रणालियां भी परिणाम बदल सकती हैं। हाल के आकलनों में WMO ने संकेत दिया है कि सकारात्मक IOD कुछ हद तक एल नीनो के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।

क्या कहते हैं ताजा अनुमान?

  • संयुक्त राष्ट्र के World Food Programme (WFP) का अनुमान है कि यदि 2026-27 में बहुत मजबूत एल नीनो विकसित होता है, तो दुनिया में लगभग 4.9 करोड़ अतिरिक्त लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा की चपेट में आ सकते हैं।
  • कई वैज्ञानिक मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 2026 का एल नीनो हाल के दशकों के सबसे शक्तिशाली घटनाक्रमों में शामिल हो सकता है, जिससे 2027 में वैश्विक तापमान और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

एल नीनो एक नजर में

  • औसतन हर 2–7 वर्ष में विकसित हो सकता है।
  • इसकी अवधि सामान्यतः 9-12 महीने होती है, लेकिन कभी-कभी इससे अधिक भी रह सकती है।
  • इसका प्रभाव केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, यह दुनिया भर के मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।

कहना होगा कि एल नीनो का पूर्वानुमान भविष्य बताने का दावा नहीं करता, बल्कि संभावित जोखिमों के लिए समय रहते तैयारी का अवसर देता है। जितनी सटीक और समय पर भविष्यवाणी होगी, उतना ही बेहतर तरीके से देश कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा राहत की योजना बना सकेंगे। बदलती जलवायु के दौर में एल नीनो की निगरानी अब केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

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Updated on:

05 Aug 2026 04:16 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:16 pm

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