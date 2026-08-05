सिर्फ मौसम नहीं, अरबों लोगों की जिंदगी का सवाल, एल नीनो का पूर्वानुमान कैसे तय करता है दुनिया की तैयारी?

El Nino Predictions:प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान कुछ डिग्री बढ़ना दुनिया के मौसम का रुख बदल सकता है। यही है एल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना, जिसके संकेत मिलते ही मौसम वैज्ञानिक, सरकारें और राहत एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। कारण साफ है कि इसका असर मानसून, सूखा, बाढ़, हीटवेव, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा तक फैल सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एल नीनो आएगा या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या हम उसके प्रभाव का समय रहते सही अनुमान लगा सकते हैं?