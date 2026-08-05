अरहर का सीक्रेट कोड मिला! ICAR की खोज किसानों के लिए क्यों है बड़ी और फायदे की खबर?

ICAR Pigeonpea Genome Breakthrough: भारत में दालों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और फसल रोगों की चुनौती के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अरहर (तूर) की खेती के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने देश का पहला पूरी तरह एनोटेटेड Telomere-to-Telomere (T2T) रेफरेंस जीनोम विकसित किया है। यह उपलब्धि भविष्य में ऐसी अरहर किस्में विकसित करने का रास्ता खोल सकती है जो अधिक उत्पादन दें, रोगों का बेहतर मुकाबला करें और सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टिक सकें।