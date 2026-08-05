बेटी के जन्म से करियर तक, किस उम्र में कौन सी सरकारी योजना आती है काम, जानिए पूरा रोड मैप

Girl Child Government Schemes: बेटी के जन्म पर परिवार की सबसे बड़ी चिंता अक्सर उसकी पढ़ाई, सुरक्षा और भविष्य के खर्चों को लेकर होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग-अलग चरणों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश परिवारों को यह जानकारी ही नहीं होती कि किस उम्र में कौन-सी योजना का लाभ लिया जा सकता है। नतीजा यह होता है कि पात्र होने के बावजूद कई परिवार समय पर आवेदन नहीं कर पाते। यदि आप भी बेटी के माता-पिता हैं, तो जरूरी है योजनाओं को उम्र के हिसाब से समझा जाए, तब इनका लाभ लेने की तस्वीर आसान हो जाती है। patrika.com पर जानिए जन्म के समय बचत की शुरुआत, स्कूल में छात्रवृत्ति, किशोरावस्था में शिक्षा प्रोत्साहन और आगे उच्च शिक्षा या आर्थिक सुरक्षा तक, हर चरण पर अलग-अलग योजनाएं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।