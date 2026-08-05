बाढ़ आई तो गांव खाली हो गया… क्या भारत में चुपचाप बढ़ रहे हैं ‘क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड’ लोग?

भारत भर में जोखिम भरे क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए कहना होगा कि बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें कुछ दिनों में पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जिन परिवारों का घर छूट जाता है, उनके लिए संकट महीनों या वर्षों तक चलता है। भारत के सामने अब चुनौती केवल आपदाओं से लड़ने की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की भी है जिन्हें, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं बार-बार अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं।