युद्ध सिर्फ जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं, जानिए दुनिया भर में चले संघर्षों से पर्यावरण का कितना नुकसान?

War Environmental Impact:दुनिया में चल रहे युद्धों का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, सैनिकों की, जान-माल को होने वाले नुकसान की। लेकिन आमतौर पर युद्धों में होने वाली जान-माल की क्षति से आगे हम इसकी एक और तस्वीर भूल जाते हैं कि इसका वायुमंडल पर कितना गहरा और कैसा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यह सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आपदा भी बन जाती है। दरअसल आधुनिक युद्धों में मिसाइलें, लड़ाकू विमान, टैंक, गोला-बारूद, तेल भंडारों में आग और ध्वस्त होतीं फैक्ट्रियां मिलकर बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें और जहरीले प्रदूषक छोड़ती हैं, जो वातावरण में घुल जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि युद्धों का जलवायु परिवर्तन में योगदान अब एक गंभीर चिंतन का विषय बन गया है। ऐसे में वर्तमान में रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान-अमेरिका और पाकिस्तान-अफगानिस्तान जैसे संघर्षों ने वायुमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरह प्रभावित किया है, इस सवाल का उत्तर जानने को मजबूर कर दिया है। क्या आप भी जानना चाहेंगे?