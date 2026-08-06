क्या आपके बिजनेस को मिलेगी नई उड़ान? अमेरिका-भारत व्यापार समझौता बन सकता है गेम चेंजर

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारत के छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस का अच्छा मौका है। (विजुअल: ChatGPT)
क्या आप जानते हैं कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने भारत के छोटे कारोबारों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया है? सोचिए,अगर आपके व्यवसाय को अब ग्लोबल मार्केट में नई पहचान और नए ग्राहक मिल जाएं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह समय भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए नये अवसरों की तलाश का है। वैश्विक व्यापार युद्ध, विशेषकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने भारत को एक वैकल्पिक आपूर्ति केंद्र के रूप में उभरने का मौका दिया है। इस लेख में जानिए कि यह बदलाव छोटे कारोबारियों के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आगे कौन-से कदम उठाना उपयोगी रहेगा।
अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ (आयात शुल्क) के कारण अमेरिकी कंपनियां अल्टरनेटिव सप्लायर्स की तलाश कर रही हैं। ऐसे में कई चीनी कंपनियां भी अमेरिकी ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के लिए भारतीय निर्यातकों से संपर्क कर रही हैं, जिससे भारत को नये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने लगे हैं। इसका सबसे अधिक लाभ घरेलू वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पादों और छोटे उपकरण बनाने वाले उद्योगों को मिल रहा है। Global Trade Research Initiative (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में अमेरिका ने जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया, उनमें से 72% आयात चीन से था, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 2.9% थी।
GTRI के अनुसार, अमेरिका की ओर से चीन पर बढ़ाए गए टैरिफ के बाद भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे, व्यापार सुगमता और उत्पादन क्षमता में तेजी से सुधार करना होगा।
अमेरिकी जनगणना ब्यूरो (U.S. Census Bureau) के अनुसार, 2025 में अमेरिका ने चीन से लगभग 308 अरब डॉलर का आयात किया। हालांकि, GTRI ने 2026 में उन वस्तुओं पर टैरिफ से जुड़े चीन और भारत की हिस्सेदारी का कोई नया प्रतिशत जारी नहीं किया है।
फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार ढांचा तय हुआ। इसके तहत अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। इससे वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक उत्पाद, घरेलू सजावटी सामान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत हुई है। इसके अलावा, जेनेरिक दवाएं, रत्न एवं हीरे तथा विमान के पुर्जों जैसे कुछ प्रमुख उत्पादों को पूरी तरह टैरिफ-मुक्त पहुंच मिलने की संभावना भी जताई गई है।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस समझौते से भारत के लिए लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक पहुंच के नए अवसर खुल सकते हैं। इसमें सिल्क, मशीनरी, मसाले, चाय, कॉफी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं, जबकि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है।
अवसर
वस्त्र और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है, क्योंकि अब भारत पर लगने वाला टैरिफ बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में कम है।
अमेरिकी बाजार में भारतीय MSMEs के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीनी उत्पाद महंगे हो गए हैं।
चुनौतियां
कपड़ा, खेल सामग्री, कालीन और चमड़े के जूते जैसे कम मार्जिन वाले श्रम-प्रधान उत्पादों को अभी भी चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
Oxford Economics की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को कुछ लाभ जरूर मिला है, लेकिन बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और व्यापार सुगमता से जुड़ी चुनौतियों के कारण इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। यदि चीन का अमेरिकी बाजार में निर्यात और घटता है, तो वह भारत में सस्ते उत्पादों की आपूर्ति बढ़ा सकता है। इससे घरेलू MSMEs के मुनाफे पर दबाव पड़ने की आशंका है।
सरकार और उद्योगों को मिलकर कुछ रणनीतिक कदम उठाने होंगे:
छोटे उद्योगों को आधुनिक मशीनरी, कौशल प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण पर निवेश करना चाहिए, ताकि वे अमेरिकी मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार कर सकें।
बेहतर सड़क, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं MSMEs को समय पर और कम लागत में निर्यात करने में मदद करेंगी।
परीक्षण, प्रमाणन और निर्यात स्वीकृति की प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाया जाना चाहिए, ताकि छोटे कारोबारियों को कम बाधाओं का सामना करना पड़े।
सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में भी निर्यात बढ़ाने की रणनीति अपनानी चाहिए।
सस्ती ब्याज दर पर ऋण, पर्याप्त कार्यशील पूंजी और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बना सकती हैं।
छोटे उद्योगों को क्लस्टर मॉडल के तहत संगठित कर साझा संसाधनों, प्रशिक्षण, तकनीक और विपणन का लाभ दिया जा सकता है।
बहरहाल,भारत के MSMEs के लिए यह दौर चुनौतियों के साथ-साथ बड़े अवसर भी लेकर आया है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने भारतीय कारोबारियों के लिए वैश्विक बाजार में नई संभावनाएं पैदा की हैं। हालांकि, इन अवसरों का पूरा लाभ तभी मिल सकेगा, जब सरकार, उद्योग और छोटे व्यवसाय मिलकर दीर्घकालिक रणनीति के साथ काम करें। यदि MSMEs समय रहते अपनी क्षमता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं, तो वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।
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